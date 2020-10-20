شفاء 592 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 592 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 109 آلاف و198 حالة.

أضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل

Advertisements

والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ592 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن

أمس الاثنين، شفاء 746 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 108 الاف و606 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.