السعودية تُعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب

الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

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ومن المرتقب أن يُجري تشييع جثمان الأمير نواف بن سعد ودفنه في الرياض خلال الساعات

المُقبلة، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة؛ بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب

وذكرت مصادر رسمية في تصريح صحفي أن سبب وفاة الأمير نواف بن سعد جاء بعد مُعاناة مع المرض مُنذ أسابيع عدة، مشيرة إلى أنه كان يتلقى العلاج في المستشفى في الفترة المنصرمة.