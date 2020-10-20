أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحبالسمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".
ومن المرتقب أن يُجري تشييع جثمان الأمير نواف بن سعد ودفنه في الرياض خلال الساعاتالمُقبلة، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة؛ بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب كورونا.
وذكرت مصادر رسمية في تصريح صحفي أن سبب وفاة الأمير نواف بن سعد جاء بعد مُعاناة مع المرض مُنذ أسابيع عدة، مشيرة إلى أنه كان يتلقى العلاج في المستشفى في الفترة المنصرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.