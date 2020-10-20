بعد وفاة نواف بن سعد بن سعود.. تعرف على حياة والده

أعلن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

تصدر نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محركات البحث العالمية جوجل، بعد أعلن الديوان الملكى السعودي وفاتة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

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وقال الديوان الملكى في بيان له ، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح

جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون.

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ولد الأمير نواف بن سعد بن سعود سنة 1391هـ، ويعد الابن التاني للأمير السعودي ، سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، ودرس الأمير نواف في مدارس الرياض الأهلية بالسعودية .

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التحق الأمير نواف بكلية الملك عبد العزيز الحربية سنة واحدة فقط ، ثم قام بتحويل تخصصه الجامعي الى الاداب قسم الاعلام وتخرج منها سنة 1991 بكالوريس اعلام ، ومن ثم مارس العمل الحر.

- تولى الأمير نواف رئاسة نادي الهلال

السعودي ما بين سن 2015 حتى 2018.

- عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على المنتخبات السنية.

- كان عضو شرف في نادي الهلال السعودي و(نائب الرئيس سابقًا).



- ترأس الوفد السعودي للعديد من المرات للمنتخب السعودي الأول في مباريات رسمية في الخارج.

والده الأمير سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، يعتبر الابن الخامس من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز، الذى ولد في مدينة الطائف عام 1354هـ، ونشأ تحت رعاية والده ودرس في مدرسة الأمراء مع أعمامه وأخوته وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وحفظ ألف حديث من أحاديث الرسول، درس التاريخ والسياسة وتعلم الحرب ودرس الأبتدائية والمتوسطة في الطائف ودرس الثانوية العامة في مكة المكرمة وتخرج من الثانوية العامة في عام 1370هـ. والدته هي بركه وهي والدة شقيقه الأكبر الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.