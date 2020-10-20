مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء انفجارين بأفغانستان

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في أفغانستان، وأصيب تسعة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلتين بالطريق بإقليم "ميدن وردك" بوسط البلاد.
وأوضح بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم أن القنبلتين انفجرتا، صباح اليوم، في حافلة وسيارة تقلان مدنيين بضاحية "جلرز"، وأن بين الضحايا
وتابعت القناة أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي بالإقليم لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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