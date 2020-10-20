اخبار العالم

مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء انفجارين بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قُتل خمسة أشخاص على الأقل في أفغانستان، وأصيب تسعة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلتين بالطريق بإقليم "ميدن وردك" بوسط البلاد.

 

 وأوضح بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم أن القنبلتين انفجرتا، صباح اليوم، في حافلة وسيارة تقلان مدنيين بضاحية "جلرز"، وأن بين الضحايا

Advertisements
سيدات وأطفال، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.

 

وتابعت القناة أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي بالإقليم لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء انفجارين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا