الصحة العالمية توجه نصيحة إلى أوروبا لكبح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 17 ثانية

تشهد الدول الأوروبية ارتفاع كبير ومقلق بأرقام كورونا اليومية ، وسط توجه العديد من الدول لإعادة فرض قيود كورونا للحد من ارتفاع الإصابات .

نصح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين السلطات بـ”وضع المخالطين في الحجر” ، لمواجهة الارتفاع المقلق في عدد حالات كوفيد-19 في قسم كبير من أوروبا والولايات المتحدة .

وأعلن راين خلال المؤتمر الذي يعقده مرتين في الأسبوع في جنيف “إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلا وتغيير الواقع فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى”.

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وقال “لا أعتقد أن هذا الأمر طبق أو أنه طبق بشكل منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع” عدد الإصابات.

وعملية كشف المخالطين تتضمن ثغرا في عدة دول أوروبية وزادت حالات كوفيد-19 المثبتة في أوروبا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين ما أرغم السلطات على فرض سلسلة تدابير لوقف تفشي الوباء.

وأضاف راين: “نصف أعضاء المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة (التي تعد 48 عضوا) سجل زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي بـ50%”.