13 قتيلا و2090 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2090 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1551 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 أكتوبر إلى غاية 18 منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و317 مخالفة، وإنجاز 12 ألفا و624 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و693 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و449 ألف درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5018 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7340 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.