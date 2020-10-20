سبتة المحتلة.. 13 إصابة جديدة بكورونا ومجموع الحالات النشطة يبلغ 263 حالة

سجلت مدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بـ”كورونا”، بينما تعافت 32 حالة من الفيروس، وغادرت المستشفى الجامعي.

وبحسب موقع “الفارو”، فإن الحالات النشطة في التغر المحتل، سبتة، بلغت 263 حالة، بينما توجد 24 حالة تتابع العلاج في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل، بسبب ظهور مضاعفات الوباء عليهم.

ويوصي المصدر نفسه بضرورة اتباع السكان للإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.