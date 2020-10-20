بيت الشعر يتهم القناة الأولى بعد إصابة رئيسه بكورونا.. الشاعر مراد القادري في وضع صحي متدهور

اتهمت هيأة بيت الشعر في المغرب، إدارة القناة الأولى، بعدم توفير الحماية الضرورية لضيوفها ضد فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى إصابة الشاعر مراد القادري، رئيس بيت الشعر في المغرب.

وطالب بيت الشعر وزارة الثقافة بالاهتمام بوضع مراد القادري الصحي، الذي تدهور بسبب إصابته بالفيروس.

وأصدر بيت الشعر في المغرب بيانا توضيحيا، اعتبر فيه أن مشاركة رئيسه في برنامج ثقافي، صور في استوديوهات عين الشّق في الدارالبيضاء، تسببت في إصابته بفيروس كورونا مشيرا إلى أن الاستوديوهات “لم تكن معقمة، ولا متوفّرة على الشروط الاحترازية الضرورية”.

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وأوضح البيان نفسه، أن القادري يجتاز محنة صحية صعبة، “إثر إصابته بفيروس (كوفيد– 19) بعد مشاركته، بصفته رئيسا لبيت الشعر، في أحد البرامج الثقافية، أدت به، حاليا، إلى مستشفى مولاي عبد الله في سلا، حيث لا تزال حالته حرجة.

وجاء في البيان ذاته أن القادري، الذي يعد أحد الفاعلين الأساسيين في العمل الجمعوي، وفي التدبير الثقافي، كان في أتم عافيته وديناميته “قبل أن يتلقى دعوة للمشاركة في أحد البرامج التلفزية (القناة الأولى)، وهي الدعوة، التي استجاب لها، على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يعتذر عن المشاركة في ظل أجواء الوباء، ومخاطره”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه “إثر هذه المشاركة باستوديوهات عين الشق بالدارالبيضاء، التي يبدو أنها لم تكن معقمة، ولا متوفرة على الشروط الاحترازية الضرورية، أصيب الشاعر مراد القادري بالفيروس، كما أصيبت منشطة البرنامج، وعدد من أفراد طاقمه”.