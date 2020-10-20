شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل
والمدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمثل عقبة أمام الخرطوم في ظل سعيها لتخفيف أعباء الديون والاقتراض من الخارج.
وقال محافظ البنك محمد الفاتح زين العابدين في مؤتمر صحفي إن السودان حول المبلغ المطلوب.
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