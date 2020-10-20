شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مصمم الغواصة الدنماركية المدان بقتل صحفية والان نبدء بالتفاصيل
وكان مادسن/ 49 عاما/ قد أدين عام 2018 بقتل الصحفية السويدية كيم وول في غواصته في أغسطس .2017
وجرى إلقاء القبض على مادسن على بعد 500 متر من السجن، الواقع بغرب كوبنهاجن.
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