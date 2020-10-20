شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مصمم الغواصة الدنماركية المدان بقتل صحفية والان نبدء بالتفاصيل

القت الشرطة الدنماركية اليوم الثلاثاء ، على مصمم الغواصة " يو.سي .3. ناتيلوس" بيتر مادسن، المدان بقتل صحفية، بعد فترة قصيرة من تمكنه من الهروب من السجن حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وكان مادسن/ 49 عاما/ قد أدين عام 2018 بقتل الصحفية السويدية كيم وول في غواصته في أغسطس .2017

وجرى إلقاء القبض على مادسن على بعد 500 متر من السجن، الواقع بغرب كوبنهاجن.