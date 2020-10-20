لمجرد ينشر كواليس “عدى الكلام” بعد تحقيق الكليب 83 مليون مشاهدة على”يوتوب”- فيديو

شارك الفنان سعد لمجرد مع جمهوره كواليس تصوير فيديو كليب “عدى الكلام”، الذي تم إنجازه في فرنسا، تحت إشراف المخرج حكيم غراب.

وشارك لمجرد، عشية أمس الاثنين، عبر قناته في “يوتوب”، جزءً ثانيا من كواليس الكليب، الذي أنجزه زمن كورونا، وتقمص فيه شخصيات عديدة، منها مهرج سيرك، وشخصية الفنان المصري، عبدو الحامولي، وشخصية النجم العالمي، مايكل جاكسون.

وسبق أن نشر لمجرد الجزء الأول من كواليس كليب “عدى الكلام”، الذي حقق، إلى حدود الساعة، أزيد من 83 مليون مشاهدة في ظرف 3 أشهر فقط.