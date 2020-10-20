بعد تأهل بركان.. بيراميدز المصري يواجه حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يواجه فريق بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره حورويا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء.

ويسعى بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة، اليوم، والوصول إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان، الذي تأهل، أمس الاثنين، بعد إقصاء حسنية أكادير بنتيجة 2-1.

وكان نهضة بركان قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على حسنية أكادير (2ـ1)، في نصف النهائي، في ملعب مولاي عبدالله في الرباط، حيث سجل لنهضة بركان محمد عزيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و59، وعماد كيماوي لحسنية أكادير في الدقيقة 30.

ويقام نصف النهائي من مباراة واحدة فقط، ويخرج المغلوب مباشرة، بحسب قرار الكاف، ويواجه نهضة بركان الفائز من مواجهة بيراميدز، وحوريا كوناكري الغيني، الأحد 25 أكتوبر الجاري.