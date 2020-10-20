يواجه فريق بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره حورويا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء.
ويسعى بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة، اليوم، والوصول إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان، الذي تأهل، أمس الاثنين، بعد إقصاء حسنية أكادير بنتيجة 2-1.
وكان نهضة بركان قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على حسنية أكادير (2ـ1)، في نصف النهائي، في ملعب مولاي عبدالله في الرباط، حيث سجل لنهضة بركان محمد عزيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و59، وعماد كيماوي لحسنية أكادير في الدقيقة 30.
ويقام نصف النهائي من مباراة واحدة فقط، ويخرج المغلوب مباشرة، بحسب قرار الكاف، ويواجه نهضة بركان الفائز من مواجهة بيراميدز، وحوريا كوناكري الغيني، الأحد 25 أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأهل بركان.. بيراميدز المصري يواجه حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.