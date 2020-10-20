نتانياهو يعلن إلغاء التأشيرات للإماراتيين ويستقبل وفدا رسميا من أبو ظبي

ألن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، فتح إجراء إسرائيلي أمام الإمارات، بإلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيها.

وقال نتانياهو، اليوم، إن اسرائيل، والامارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وقال نتانياهو، بعد استقباله أول وفد إماراتي رسمي، وصل إلى إسرائيل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين: “نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر”.

وأوضح نتانياهو أن التعاون مع الإمارات سيكون في عدد من المجالات، وقال: “سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين، ورواد الأعمال، وهم كثر في دولة الإمارات، وإسرائيل”.

ويأتي الإعلان المذكور بعد أكثر من شهر من توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات، برعاية أمريكية، بينما وصل، اليوم، أول وفد حكومي من الإمارات إلى إسرائيل، يضم وزير الدولة للشؤون المالية، حميد الطاير، ووزير الاقتصاد، عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر غباش.