بعد تسجيل إصابات بـ”كورونا”.. جماعة الحسيمة تغلق مقرها الرئيسي لمدة سبعة أيام

أعلن مجلس جماعة الحسيمة، أمس الاثنين، عن إغلاق مقره الرئيسي لمدة سبعة أيام، تفاديا لخطر تفشي فيروس “كورونا”، بعد تسجيل حالات إصابة بين مستشارين، وموظفين.

وبحسب بلاغ إخباري للجماعة، فإنه سيتم الإبقاء على المداومة بمكتب حفظ الصحة، والحالة المدنية، إلى جانب استمرار العمل بالمقاطعتين الثانية، والثالثة.

وأكد بلاغ الجماعة أنه على المستشارين، والمستشارات الجماعيين، والموظفين، والموظفات العاملين في المقر الرئيسي للجماعة، الالتزام بالحجر الصحي، والبقاء في منازلهم، طوال فترة الإغلاق.

وأوضح البلاغ ذاته أن الجماعة تهيب بالمواطنات، والمواطنين تفهم قرار الإغلاق المؤقت، الذي يدخل في إطار الإلتزام، والتقيد بالاجراءات الصحية، المعمول بها حفاظا على سلامتهم.

وأضاف البلاغ أن القرار اتخذ بناء على قرار عاملي رقم 529 بتاريخ 19 أكتوبر 2020، المتخذ إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في جماعة الحسيمة.