اختفاء “الحسين” طفل في اشتوكة آيت باها.. أحد أقاربه: اختفى في ظروف غامضة قبل 4 أيام

لا تزال أسرة الطفل الحسين، الذي اختفى عن الأنظار في إقليم اشتوكة آيت باها، يوم السبت الماضي، تبحث عن طفلها، الذي لا يتجاوز عمره الرابعة من عمره.

وكشف أحد أقارب الطفل الحسين، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه إلى حدود الساعة، لم يتم العثور على الطفل، الذي اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ، وفي ظروف غامضة.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه مرت أربعة أيام من غياب الطفل الحسين، ولا خبر عنه، أمام مخاوف، وانهيار والديه.

يذكر أن الحسين اختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، عشية السبت الماضي ، في دوار آيت حمو، التابع لجماعة الصفا إقليم اشتوكة أيت باها.

وحلت عناصر السلطة المحلية، ورجال الدرك الملكي في دوار آيت حمو، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، كما تتواصل الجهود للبحث عن المختفي من طرف المصالح الأمنية، وسكان المنطقة.

