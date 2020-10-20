لا تزال أسرة الطفل الحسين، الذي اختفى عن الأنظار في إقليم اشتوكة آيت باها، يوم السبت الماضي، تبحث عن طفلها، الذي لا يتجاوز عمره الرابعة من عمره.
وكشف أحد أقارب الطفل الحسين، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه إلى حدود الساعة، لم يتم العثور على الطفل، الذي اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ، وفي ظروف غامضة.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه مرت أربعة أيام من غياب الطفل الحسين، ولا خبر عنه، أمام مخاوف، وانهيار والديه.
يذكر أن الحسين اختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، عشية السبت الماضي ، في دوار آيت حمو، التابع لجماعة الصفا إقليم اشتوكة أيت باها.
وحلت عناصر السلطة المحلية، ورجال الدرك الملكي في دوار آيت حمو، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، كما تتواصل الجهود للبحث عن المختفي من طرف المصالح الأمنية، وسكان المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء “الحسين” طفل في اشتوكة آيت باها.. أحد أقاربه: اختفى في ظروف غامضة قبل 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.