السودان يرحب برفع اسمه من قائمة الإرهاب ويأمل في سرعة التنفيذ

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

رحبت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة عزمها على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقالت الخارجية السودانية في بيان إن الخرطوم ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونأمل أن تستكمل إجراءات التنفيذ في أسرع وقت.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد ، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

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وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وفي أول تعليق من جانب السودان، بارك الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الإثنين، قرار الولايات المتحدة المرتقب برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد حمدوك، في كلمة تليفزيونية، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "يعيدنا للمجتمع الدولي".

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، بسبب علاقة البلاد بمنظمات متطرفة مثل القاعدة التي أقام زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين العامين 1992 و1996.