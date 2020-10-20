شكرا لقرائتكم خبر عن 111 ألف إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111033 إصابة والوفيات 1122 بنسبة 1% والمتعافين 96949 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%. وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 501 والمنومين في العناية المركزة 207.

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