شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. 1640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 1640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 360 ألفا و 775 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء 6690 حالة.

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