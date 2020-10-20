شكرا لقرائتكم خبر عن 105 حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت اللجنة المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في فيتنام في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الإبلاغ عن سقوط قتلى وفقدان أشخاص في 12 من الاقاليم التي تمتد على طول ساحل وسط فيتنام وحتى المرتفعات الوسطى.
وأعلن إقليم كوانج تري عن مقتل 49 شخصا، بينما أعلن إقليم توا تين عن مقتل 27 شخصا، كما لقي 11 شخصا حتفهم في إقليم كوانج نام. وتم تسجيل تسع وفيات أخرى في تسعة أقاليم أخرى.
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