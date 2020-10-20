التعليم تطلق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، عن اطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020".

واضاف ان "الدليل منشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمن شروط القبول المركزي وضوابطه والأسس العامة المعتمدة في نظام القبول وآلية التقديم الإلكتروني".

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وتابع ان "الدليل استعرض الجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدم اليها الطلبة من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي فضلا عن تفصيل خطوات ملء استمارة التقديم الإلكتروني"، لافتا الى أن "استمارة التقديم ستطلق في المدى القريب المنظور".

واكد أن "وزارة التعليم تدعو أبناءها الطلبة الى الاطلاع على الدليل وتدقيق التفاصيل والاستعداد لملء استمارة القبول حال اطلاقها"، مشيرا الى أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ستتيح عبر بوابتها خدمة الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الماضية بهدف تسهيل وتقريب مسارات الاختيار والتقديم المناسب على وفق معدل الطالب ورغبته".