تغييرات جديدة على مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز

رياضة 2020-10-20 | 14:13 459 مشاهدة قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية إقامة مباراة الديوانية والنجف على ملعب الأول بدلا من ملعب كربلاء الدولي ضمن إطار الجولة الأولى من مباريات دوري الكرة الممتاز في الساعة الثالثة من يوم الأحد المقبل .

فيما تم تقديم موعد مباراة القوة الجوية والكهرباء إلى الساعة السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي بدلا من الساعة السادسة من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية كون الملعب ستقام عليه مباراتان في ذات اليوم.



ونوهت المسابقات إلى أن جميع المباريات ستقام بدون جمهور التزاماََ بقرارات خلية الأزمة الحكومية. ونوهت المسابقات إلى أن جميع المباريات ستقام بدون جمهور التزاماََ بقرارات خلية الأزمة الحكومية. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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