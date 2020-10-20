مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة 'السجين الهارب'

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة عن واقعة هروب السجين الذي فرَّ، ظهر اليوم الثلاثاء، من السجن المركزي أثناء نقله للتحقيق بمحكمة الزبير غربي محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم ايداع عناصر حماية السجن الذي هرب منه المتهم التوقيف لغرض التحقيق"، لافتاً إلى أن "عناصر دائرة الاصلاح لم يبلغوا الشرطة الاتحادية التي ترافقهم بشكل معتاد اثناء نقل اي متهم للمحكمة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نقل السجين كان يفترض ان يتم بحماية قوات الشرطة الاتحادية الا ان عناصر سجن الاصلاح نقلته دون علم الشرطة الاتحادية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نقل السجين كان يفترض ان يتم بحماية قوات الشرطة الاتحادية الا ان عناصر سجن الاصلاح نقلته دون علم الشرطة الاتحادية".
وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمني نفذت حملة تفتيش بحثا عن المتهم الهارب، وهناك تحقيق باحتمالية التواطؤ".
وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بهروب نزيل من السجن المركزي أثناء نقله للتحقيق بمحكمة الزبير غربي محافظة البصرة.
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