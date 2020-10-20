إنجاز فارق في المعركة ضد الفيروسات... نوبل للطب لمكتشفي فيروس التهاب الكبد سي

وبفضل جهود وأبحاث العلماء الثلاثة تمكنت الاختبارات الجديدة للدم من وقف انتشار المرض عبر عمليات نقل الدم ما أدى إلى تحسن مستوى الصحة في العالم بشكل عام.
وأشارت هيئة منح جائزة نوبل إلى أن “اكتشاف الفائزين بجوائز نوبل للطب لفيروس سي يعتبر إنجازًا فارقًا في المعركة ضد الأمراض الفيروسية .” ثم أضافت أنه “للمرة الأولى في التاريخ، أصبح من الممكن علاج المرض، ما يعزز الآمال في إمكانية القضاء على فيروس سي بين جميع سكان العالم.”
وتمثل مساهمات الباحثين الأميركيين دلالة رمزية على الدور القيادي لأميركا في الأبحاث الطبية والنجاح في مكافحة الأمراض. وتسعى الولايات المتحدة في الوقت الراهن نحو التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في زمن قياسي.
وجوائز نوبل التي تم منحها هذا العام إلى 12 فائزًا من جميع أرجاء العالم، كان بينهم 7 أميركيين في ستة مجالات، وهم:
في مجال الطب
“لاكتشاف فيروس سي المسبب لالتهاب الكبد الوبائي.”
مُنحت الجائزة لكل من:
هارفي أولتر، من المعاهد الوطنية للصحة في باثيسدا بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة.
مايكل هيوتن، من جامعة ألبرتا في كندا.
تشارلز رايس، من جامعة روكيفلر بمدينة نيويورك بولاية نيويورك، الولايات المتحدة.
في مجال الفيزياء
فاز بها روجرز بنروز، من جامعة أكسفورد بمدينة أكسفورد، بالمملكة المتحدة.
فاز بها رينهارد غينزل، من جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة. وماكس بلانك من معهد الفيزياء بعيدًا عن كوكب الأرض بميدنة غارشينغ الألمانية.
وأندريا غيز من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
في مجال الكيمياء
منحت الجائزة للعالمة الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، من وحدة ماكس بلانك لعلم مسببات الأمراض بمدينة برلين بألمانيا.
والعالمة الأميركية جنيفر دودنا من جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
“تقديرًا لصوتها الشعري الذي لا يمكن أن يتطرق إليه شك، وذلك الجمال الشديد الذي يجعل الوجود الفردي عالميًا.”
منحت الجائزة للشاعرة الأميركية لويز غلوكمان من جامعة ييل بمدينة نيوهيفن في ولاية كونيتيكيت، الولايات المتحدة.
في مجال السلام
منحت الجائزة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
في مجال علم الاقتصاد
مُنحت الجائزة للعالمين الأميركيين:
بول ميلغروم، من جامعة ستانفورد بمدينة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
وروبرت ويلسون، من جامعة ستانفورد بمدينة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
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