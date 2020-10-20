اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية، الثلاثاء، الجيش الأذربيجاني باستخدام الطيران والمدفعية في المعارك بشمال إقليم قره باغ، بينما أكدت باكو تعرض قواتها لقصف أرمني على عدة محاور.
وأكد "جيش دفاع قره باغ" ذلك، مشيرا إلى أن "منازلات مدفعية استمرت في بعض المناطق خلال الليل، وأن المعارك الأكثر شراسة جرت على المحور الجنوبي".
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بـ"مواصلة العمليات القتالية ضد العدو الذي حاول إبداء المقاومة على محاور أغداريه – آغدام (شمال) وفضولي-هادروت-جبرائيل وقوبالدي-زنغيلان (جنوب)"، مضيفة أن "العدو أطلق النار على مواقع دفاعية للجيش الأذربيجاني من الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والمدافع".
وتأتي هذه التطورات رغم الهدنة الإنسانية التي اتفق الطرفان على أن يبدأ سريانها اعتبارا من الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات متبادلة بين اذربيجان وارمينيا بانتهاك الهدنة في قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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