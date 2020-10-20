إلى أصحاب برج الأسد... إليكم مفتاح العلاقة الناجحة!

هل يتوافق أصحاب برج الأسد اذا دخلا في علاقة عاطفية سويا؟ ربما قد تشوب هذه العلاقة بعض الصعوبات والمشاكل... لكن نقدم اليكم في التالي بعض النصائح للتصرف بعقلانية وحذر.



كلاكما بحاجة إلى معاملة خاصة وتعامل على صعيد ملكيّ. كلاكما بحاجة إلى الاهتمام والمساندة. كلاكما بحاجة إلى أن يشعر بأنه محبوب ومطلوب ومرغوب فيه من أجل دفء الحب وقوته وما يرتبه من مؤازرة.

قد يتدخل الاطلاع بالدور مع اجتماعكما في هذه العلاقة؛ لأن كليكما يرغب في أن يكون هو المصدر الرئيسيّ للقوة. قد تجعل صدامات الذات وكثرة التشابهات بينكما من هذه المؤتلفة علاقة صعبة. أما إذا قُدِّر لهذه المؤتلفة أن تنجح فإن السبب هو أن أحدكما هو مصدر المتاعب والآخر هو المطلع بالسلطة، فعندما يظل أحدكما هو الشخصية الرئيسية والثابتة من الممكن أن يعتمد الآخر على هذا الثبات والإرشاد والسيطرة.

في أسوأ الحالات يمكنكما أن تتصرفا مثل طفلين يتنافسان على جذب الانتباه، يبذل كل منكما ما بوسعه لإنقاذ ذاته. وفي أحسن الحالات أنتما نفسان مُحبِّتان.. مخلوقان نبيلان يلتقيان في ساحة الحب ومقابلة الرغبة بالرغبة والعاطفة بالعاطفة. يمكن لكل منكما أن يمنح الآخر الإلهام والوقار والقدر الأكبر من الحرية الممكنة لتنمية المواهب والتعبير عن القدرات الحقيقية. ينجذب كل منكما نحو الآخر كما تسرع فراشتان إلى اللهب. لهب الأسد ذاته. ومع ذلك قد تتوخيان قمة الأدب والعدل كل تجاه الآخر بحيث لا يقترب كل منكما إلى اللهب أو إلى الآخر بالقدر الذي يعرضه للاحتراق. وهذا جميل لو افترض لعلاقتكما أن تكون على ذلك المستوى الأفلاطونيّ السعيد، ولكن إذا كنت أنت أو أي منكما يطلب مزيدًا فيتعين فحص طبيعتكما بعمق قبل أن تفعلا ذلك.

تتسم علاقتكما بالمرح والسلاسة والتسامح. يتعين على أحدكما أن يحيط علم الآخر بأنه بدون الحب والارتباط العميق به تصبح علاقتكما أشبه بإعداد مسرح من الممكن أن ينقلب رأسًا على عقب وبسهولة تامة عندما يظهر في الأفق نجم جديد.