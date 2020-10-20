طريق السلام.. اتفاق على إلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​، الثلاثاء، أن ​إسرائيل​ و​الإمارات​ اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر.

وقال نتنياهو عقب استقباله أول وفد إماراتي رسمي وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية: "سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات، وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين".

وبذلك، تصبح ​الإمارات​ أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول ​إسرائيل.



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ويعتبر إعفاء التأشيرات من بين 4 اتفاقيات وقعتها، اليوم، دولة الإمارات وإسرائيل، بمطار بن غوريون في تل أبيب، في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي الاتفاقيات بعد أكثر من شهر على توقيع معاهدة سلام تاريخية بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية، يرى خبراء أنها ستفتح مسار إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما يعتبرون أن المعاهدة ستعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستقطع الطريق على المزايدين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية، والمستثمرين في الفوضى.