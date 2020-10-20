تجميد رؤوس نووية.. مقترح روسي لتمديد "نيو ستارت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لتجميد عدد رؤوسها النووية إجمالا إذا اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة من أجل تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة لمدة عام.

وتم توقيع معاهدة نيو ستارت في 2010 ومن المقرر انتهاء العمل بها في فبراير/شباط. وهذه آخر معاهدة للحد من الترسانة النووية الاستراتيجية التي يمتلكها البلدان.

ورفضت واشنطن الأسبوع الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد المعاهدة لمدة عام دون شروط وقالت إنه لا سبيل لنجاح أي اقتراح لا يتضمن تصورا لتجميد كل الرؤوس النووية.