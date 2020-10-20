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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت : الوحدة الوطنية سلاحنا لمواجهة الاخطار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ السعودية نيوز
قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي، إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.
واكد ان الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن البلاد ملتزمة بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأشار إلى أن الكويت ستبقى ساعية إلى لسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجي.
وأضاف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أم العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت، قائلا إن الكويت دولة دستور ومؤسسات.
ويوم الاثنين، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد. وأدى اليمين الدستورية في اليوم الموالي.
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