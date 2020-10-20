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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتانياهو: سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء التأشيرات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء التأشيرات بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء لدى وصول أول وفد حكومي من الإمارات، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية حميد الطاير إن هذه الزيارة ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين، وأكد أن الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين، وسيتم توقيع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل، وفق "سكاي نيوز عربية."
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