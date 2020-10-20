شكرا لقرائتكم اليونان تطالب أوروبا بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، على ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

وانخرطت تركيا في نزاع مع اليونان وقبرص حول احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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في أغسطس، أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز في المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

أمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر.

في ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في ديسمبر إذا لم تغير تركيا سياستها.