ترامب سيخضع لفحص كورونا قبل المناظرة المقبلة

الإثنين 19 أكتوبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا قبل‭ ‬المناظرة الرئاسية المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن هذا الأسبوع.



وعند سؤاله عما إذا كان سيخضع للفحص قبل مناظرة بايدن في ناشفيل يوم الخميس، قال ترامب "بالطبع، لن تكون لدي أدنى مشكلة إزاء ذلك".

وأعلن ترامب في الثاني من أكتوبر ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، ورفض الإفصاح عن آخر مرة جاءت فيها نتائج الفحوص سلبية قبل خوضه المناظرة السابقة في 29 سبتمبر.