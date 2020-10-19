تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,114,836 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الاثنين في الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 40 مليون إصابة مثبتة منذ بداية المرض.



وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 219,676 وفاة تليها البرازيل مع 153,905 وفيات ومن ثم الهند التي سجّلت 114,610 وفيات والمكسيك حيث أعلنت 86167 وفاة تليها المملكة المتحدة مع 43646 وفاة.

إغلاق

أعلنت ويلز الإثنين فرض إغلاق لمدة أسبوعين اعتباراً من "الجمعة" في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتعتمد بذلك القيود الأشد في بريطانيا.

حظر تجول

وسيتعيّن إغلاق كلّ المقاهي والمطاعم في بلجيكا اعتباراً من الاثنين لشهر على الأقلّ، الأمر الذي اعتبر أصحاب المهنة أنه "كارثي" وعزته السلطات إلى الارتفاع الكبير بعدد الإصابات.

ويضاف إلى هذا الاغلاق حظر تجول بين منتصف الليل والخامسة صباحا اعتباراً من مساء الإثنين في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء بين الدول الأوروبية بالنسبة لعدد السكان.

تدابير جديدة

اعتباراً من "الاثنين"، سيتم حظر التجمعات لأكثر من 15 شخصا في الأماكن العامة.

وسيكون وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة التي يمكن للجمهور دخولها، وهذا ينطبق على محطات القطارات والمطارات وكذلك محطات الحافلات والترام.

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وسيتم وضع قواعد تنظيمية للمناسبات الخاصة التي تعد مصدرا رئيسيا لانتقال العدوى، لأكثر من 15 شخصا.

وفي كانتون برن، تم مجددا حظر التجمعات لأكثر من ألف شخص، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على مباريات كرة القدم الهوكي.

تسريع

أكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية الاثنين "ضرورة" نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، حيث تلقي التدابير الجديدة "بثقلها على الانتعاش"، وأن من المهم أن "تنجح" هذه الخطة الاستثنائية وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطة، غير المسبوقة في نطاقها والتزاماتها، في يوليو، لكنها بقيت عالقة في البرلمان الأوروبي بسبب خلاف حول ما إذا كان يجب ربط المدفوعات بالتنفيذ الصارم لسياسات الاتحاد الحقوقية من قبل بعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.

دعم

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه سيتم تخصيص 20 مليار يورو لدعم رأسمال الشركات عبر منح قروض تشاركية تقوم المصارف بشكل خاص بتوزيعها، وتضمنها الدولة.

تداعيات

كان للوباء تداعيات كبيرة على تدفق المهاجرين في النصف الاول من العام، مع انخفاض منح تصاريح إقامة جديدة من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 46 بالمئة في الفصل الأول، في وضع "غير مسبوق".

حالة حرجة

تدهورت صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "65 عاما" الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وخصوصا انه سبق ان خضع لزرع رئة ما يؤثر على جهاز المناعة. ووصف مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، الذي نقل إليه للعلاج، حالته بأنها "حرجة"