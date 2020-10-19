بنك عدن المركزي يواصل عمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

نفذ البنك المركزي اليمني في عدن، صباح اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020م، عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وفق الآلية التي اعتمدها البنك المركزي، وبسعر صرف تفضيلي.



Advertisements

وأكد البنك المركزي استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، حيث إن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبيراً من الطلب على النقد الأجنبي.

ونبه البنك المركزي أنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية إلا إذا تمت المصارفة عبر البنك المركزي والتحويل إلى البنوك التجارية أولاً بأول والالتزام ببقية الضوابط والإجراءات المحددة لذلك.

وذكر البنك أن تدخله من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار