نقص الأنسولين يهدد حياة الإيرانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعلامية إيرانية أن نقص الأنسولين في طهران يهدد حياة مئات الآلاف من مرضى السكري، نتيجة صعوبات استيراده.

وقال محمد رضا شانة ساز، رئيس مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية، إنه سيتم تأمين حاجات مرضى السكري من الأنسولين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود عقبات في تأمينه، وأضاف أنه سيتم قريبا توزيع الأنسولين على المرضى، حسب الرقم الوطني.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، في ظل مؤشرات على نقص حاد في الأنسولين أخيرا في البلاد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه غير متوفر في الصيدليات، بينما يباع بثمانية أضعاف سعره في السوق السوداء.

وقال رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران، محمود نجفي عرب، إنه تم استيراد الأنسولين بمقدار ضعف ونصف حاجة البلاد، لكنه غير متوفر في الأسواق بسبب تهريبه للخارج بأسعار مخفضة، في ظل تدني قيمة العملة الإيرانية.

وتفاعل مغردون على تويتر بشكل واسع مع هاشتاق «الأنسولين غير موجود»، حيث عبروا عن قلقهم إزاء مستقبل الحالة الصحية لمرضى السكري في إيران.

وكتب 120 طبيبا رسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الشهر الماضي، حثوه فيها على العمل لتأمين الأنسولين، وتقول تقارير رسمية إن إيران تضم خمسة ملايين مصاب بالسكري، 600 ألف منهم بحاجة يومية إلى الأنسولين.