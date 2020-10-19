شكرا لقرائتكم خبر عن فيبى فوزى.. أول امرأة قبطية تتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت النائبة فيبى فوزى جرجس، أول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.



وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثانية التى عقدت أمس الأحد، فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، بمقعدى وكيلى المجلس.



وحصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.

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وقالت فيبى فوزى جرجس، عقب انتخابها وكيلا لمجلس الشيوخ، في كلمة أمام المجلس، إن انتخاب امرأة وكيلا لمجلس الشيوخ هو انتصار للمرأة المصرية وتأكيدا على جدارة هذه المرأة أن تتبوأ كافة المواقع التشريعية والقيادية.



وأضافت فيبى جرجس، أنها توجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى هيأ المناخ الملائم لمثل هذا الحدث، وكان دعمه المخلص والدؤوب للمرأة المصرية دافعا لها لكى تتبوأ كافة المواقع وتعمل بإصرار، وتابعت: "تحية لزملائى الذين شرفونى بهذا التكليف، وهو دعم وانتصار للمرأة وتأكيدا على أنها تستطيع أن تتبوأ مواقع قيادية".



وأشارت إلى أن العمل في المجلس الجديد مشاركة بين جميع الأحزاب، متابعة: "فأنا أنتمى لحزب الشعب الجمهوري، وها هو يحصل على أحد مقعدى الوكالة، وهذه من مكتسبات ثورة 30 يونيو وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة والتمثيل لكل الفئات والأطياف، وفى القلب منها المرأة والشباب وذوى الهمم، فأنا امرأة قبطية انتمى إلى دائرة انتخابية من خارج القاهرة وانتمى لحزب سياسي، فالحقيقة انتخابى وكيلا لمجلس الشيوخ بهذه الصفات أمر جيد ويدعو للفخر بدولتنا الرائدة بقيادة رئيسنا المحبوب وأتوقع فصل تشريعى رائع بما يشمله المجلس من كوكبة رائعة من قامات علمية وسياسية واقتصادية وجميع المجالات".