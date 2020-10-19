شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الشيوخ : لجنة اللائحة تبدأ أعمالها فور تشكيلها من "هيئة المكتب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إنه من المُتوقع إعلان أسماء أعضاء اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية بعد اجتماع هيئة المكتب، في ضوء موافقة المجلس علي تفويض هيئة المكتب في اختيار الأسماء علي أن تنطلق أعمالها فور تشكيلها.

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة المزمع تشكيلها من أعمالها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها، وترفع تقريرها إلي رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمتوقع أن يكون قبل 10 أيام من موعد الجلسة التالية التي دعا لها يوم 29 نوفمبر.

وتابع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض نتاج عمل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة علي الجلسة القادمة، لمناقشته.

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من جانبها، أشارت مصادر إلي أن هناك عدد من الاعضاء الذين تقدموا بطلب للانضمام إلي اللجنة المختصة بإعداد اللائحة.

يٌشار إلي أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق في جلسته الافتتاحية أمس الأحد، مبدئيا على تشكيل لجنة خاصة يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مع تفويض هيئة المكتب في اختيار أعضائها على أن تعرض على المجلس فى أول جلسة تالية، محددا شهرا أمام اللجنة للانتهاء من أعمالها.

وقال عبد الرازق، إن الأمانة العامة للمجلس أعدت مقترحا بمشروع للائحة أراها جديرة فى البناء عليها بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين من الأمانة.