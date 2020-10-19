المغرب يمدّد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا أسبوعين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقًا بمدينة الدار البيضاء؛ لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19) بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيسري ذلك 14 يوما إضافيا بداية من اليوم الإثنين.
على نتائج عمليات التتبع اليومي والتقييم المستمر للوضع الوبائي، التي تتم من لجان اليقظة والتتبع بمدينة الدار البيضاء.
وذكرت الحكومة في بيان اليوم، أن اتخاذ قرار التمديد جاء بناء
اللازمة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا بهذه المنطقة.
كما يأتي قرار الحكومة تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في الإجراءات
وأكدت الحكومة الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقًا، داعية المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.
وطالبت المواطنين والمواطنات بالتزام الاحتياطات الوقائية والاحترازية المعمول بها منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، خاصة التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، بالإضافة إلى إجبارية وضع الكمامامات.
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