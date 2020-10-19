الصحة السعودية: ارتفاع إصابات كورونا حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أننا نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جدًا على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته.



وأضاف الربيعة - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، : "نحن في السعودية نجني حاليًا ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا

في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص".



وتابع قائلًا: "كما يلاحظ الجميع أن عددًا من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا، وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة".



وأوضح أنه بناءً على ما نراه في هذه الدول والتساهل لدينا في تطبيق

الاحترازات فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة، ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام، والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره؛ حفاظًا على سلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام.



كانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن حالات الوفاة تراجعت لأول مرة في المملكة منذ نحو 5 أشهر؛ حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة فقط.