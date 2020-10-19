رئيس وزراء كندا يهنئ نظيرته النيوزلندية بالفوز بالانتخابات

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ، على فوزها في الانتخابات مؤخرا.



وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن المسؤولين ناقشا هاتفيا الأولويات المشتركة مثل معالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء (كوفيد-19) وضمان

الإمداد في الوقت المناسب وإمكانية الحصول على اللقاحات محليا ودوليا.



ورحب ترودو وأرديرن بالتعاون الوثيق بين كندا ونيوزيلندا، وتطلعا إلى تعميق التعاون عبر مجموعة واسعة من الأهداف المشتركة

والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.



كان حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط في نيوزيلندا بزعامة جاسيندا أرديرن قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت اليوم السبت الماضي في البلاد بعد أن كافأها الناخبون على تصديها الحاسم لكوفيد-19، حيث فاز الحزب بـ 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان.