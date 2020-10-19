كردستان العراق يسجل 1023 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 1023 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
تم تسجيل 249 حالة شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاء جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2178 حالة.
وأضافت الوزراة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، أنه
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بلغ منذ بدء انتشار الوباء في الإقليم إلى 62 ألفًا و735 حالة شفي منهم 37 ألفًا و833 حالة، ولا تزال 22 ألفًا و715 حالة تتلقى العلاج.
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