اليابان وأستراليا تتفقان على بدء التنسيق لحماية الأصول العسكرية

التقى وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الاثنين، مع نظيرته الأسترالية ليندا رينولدز في العاصمة اليابانية طوكيو حيث اتفقا على بدء التنسيق بين البلدين لتمكين اليابان من حماية الأصول العسكرية الأسترالية في المواقف غير القتالية.



وقال كيشي، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "لن نشارك في حماية أصول الشركاء في مواقف القتال، فإذا تم الإعلان عن وقوع هجوم مسلح فسنأمر بوقف هذه الحماية".



إلا أن مسؤولا بوزارة الدفاع اليابانية أقر بأن الحماية يمكن أن تغطي مواقف (المنطقة الرمادية)، مثل ما إذا كانت السفن الأسترالية تتعرض للترهيب دون وقوع هجوم مسلح.



وقال وزير الدفاع الياباني "أستراليا هي شريكنا الخاص والاستراتيجي في المنطقة، وللحفاظ

على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيزها، سنزيد التعاون والتفاعل بين بلدينا".



يُشار إلى أن اليابان وأستراليا والولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من بحر الصين الجنوبي، وفي هذا الصدد قالت وزيرة الدفاع الأسترالية "تسهم مثل هذه الأنشطة في الأمن الإقليمي".



وذكر الوزيران أنهما خلال الاجتماع أكدا معارضتهما الشديدة لأية محاولات من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن بالإكراه" في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

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كما عبرا عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة بما في ذلك الاستخدام الخطير والقسري لسفن خفر السواحل، والجهود المبذولة لتعطيل أنشطة استغلال موارد الدول

الأخرى.



وحول الوضع في كوريا الشمالية، أكد الجانبان على التعاون من أجل إزالة أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الصواريخ الباليستية، كما أكدا عزم بلديهما على منع تهرب كوريا الشمالية من العقوبات بما في ذلك النقل غير القانوني من سفينة إلى سفينة والشحنات المباشرة للسلع المحظورة.



يأتي اجتماع اليوم في الوقت الذي تعمل فيه اليابان وأستراليا على تعزيز أنشطة المراقبة والاستطلاع في ظل تزايد نفوذ الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.



أصبحت حماية قوات الدفاع الذاتي اليابانية للأسلحة والمعدات التابعة للقوات العسكرية الأجنبية ممكنة مع إقرار تشريع أمني جديد عام 2015، وستكون أستراليا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي سيتاح لليابان حماية أصولها بموجب القانون.



وينص القانون على أنه يُسمح لأفراد قوات الدفاع الذاتى حماية الأصول العسكرية للدول الأخرى بشرط أن تشارك القوات الأجنبية فى أنشطة تسهم فى الدفاع عن اليابان.