بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ورئيسة بعثة المساعدة للأمم المتحدة في أفغانستان "ديبورا ليون"، الوضع الأمني الإقلمي خاصة عملية السلام في أفغانستان.
السلام والمصالحة بقيادة أفغان"، مؤكدًا أن باكستان ستواصل الدعم للجهود المبذولة لجلب السلام الدائم في أفغانستان.
وقال قريشي خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في مقر الخارجية الباكستانية إسلام آباد، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، : "إن بلاده ترغب في الحل السلمي للنزاع في أفغانستان، وذلك عبر عملية
وأشار إلى أن بلاده تستضيف اللاجئين الأفغان منذ العقود، منوهًا بأن عودة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم بكرامة يجب أن تكون جزءًا من عملية السلام الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني: نسعى للتوصل لحل سلمي للنزاع في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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