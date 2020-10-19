أهدر 70 مليون دولار.. العراق تقبض على محافظ نينوى الأسبق

أصدرت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، أمر بإلقاء القبض على محافظ نينوى الأسبق، لإهداره نحو سبعين مليون دولار أمريكي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقالت في بيان صحفي، إن "ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض

الصادر بحق المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

وأضافت: "كنا قد ألفنا في قت سابق فريقاً تحقيقياً عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها (76,000,000,000) دينار عراقي (نحو 70 مليون دولار أمريكي تقريباً)".