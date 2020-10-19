كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاني يلتقي لوديي لتعزيز التعاون العسكري

بتعليمات ملكية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين بمقر هذه الإدارة، الجنرال دو كور دارمي، جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاني، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين أعربا خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سيمون مارتان السفير البريطاني المعتمد بالرباط، عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري التاريخية بين المملكتين ولإمكانيات تعزيزها بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق بالعمل المشترك، وتبادل التجربة والخبرة بين القوات المسلحة بالبلدين.

وأوضح المصدر ذاته أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني يؤطره اتفاق- إطار للتعاون العسكري والتقني واتفاق حول وضع القوات.

وخلص البلاغ إلى أنه من جهة أخرى، تنعقد لجان عسكرية مختلطة بالتناوب في الرباط ولندن للانكباب على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين.