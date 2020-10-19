11 مغنيا مغربيا ينافس على جوائز عربية

ينافس عدد من الفنانين المغاربة، في مقدمتهم الفنان سعد لمجرد، وأسماء لمنور، وسميرة سعيد، على جوائز المسابقة السنوية المصرية لمهرجان الفضائيات العربية.
وينافس النجم المغربي سعد لمجرد على لقب أفضل مطرب لعام 2020، وهو الاسم المغربي الوحيد، المترشح لهذه الجائزة.
ورشحت اللجنة المنظمة فنانين مغاربة لجائزة أفضل مطرب عربي شاب، هم زهير بهاوي، وإيهاب أمير، والدوزي، وحاتم عمور، وأيمن السرحاني.
وتنافس فنانات مغربيات على جائزة أفضل مطربة، هما الفنانة أسماء لمنور، والفنانة سميرة سعيد، فيما تنافس على جائزة أفضل مطربة عربية شابة، كل من ابتسام تسكت، وسلمى رشيد، ورجاء بلمير.
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