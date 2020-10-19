أعلنت وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن استدعاء المترشحين المتغيبين في الدورة العادية بدون عذر لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا – دورة أكتوبر2020.
وأنهت الوزارة، قطاع التربية الوطنية، إلى علم كافة المترشحين والمترشحات المتغيبين، بدون عذر، عن اجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا دورة أكتوبر2020، أنه تم إدراج أسمائهم، بصفة استثنائية، ضمن لائحة المترشحين لاجتياز الدورة الاستدراكية، لهذا الامتحان والمقرر إجراؤها يومي، الخميس 22 والجمعة 23 أكتوبر 2020.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستتولى موافاة المعنيين بالأمر باستدعاءاتهم الفردية لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية المذكورة، كما تثير الوزارة الانتباه إلى أنه لن يسمح لمن تخلف عن اجتياز هذه الاختبارات باجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر سابقة.. وزارة التعليم تسمح للمتغيبين بدون عذر بالمشاركة في استدراكية امتحان الأولى باكالوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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