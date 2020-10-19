بدر هاري يصاب بكورونا

كشف البطل المغربي بدر هاري، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما أكدت الفحوصات الطبية ذلك.

وأعلن بدر هاري إصابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إذ كتب في تدوينة: ” ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أنا، حاليا، في الحجر الصحي في المنزل، وأتعافى جيدا بعد يومين من المرض”.

وأضاف النجم العالمي في رياضة ا”بوكسينك”: “لقد اتخذت جميع احتياطات السلامة المرتبطة بـ COVID-19 على محمل الجد منذ بداية هذا الوباء ولكن لسوء الحظ حدث أن أصبت به”.

وجدد بدر هاري التنبيه إلى خطورة فيروس كورونا: “هذا يوضح لنا مدى وجوب الجدية في التعامل مع الفيروس.. في هذه اللحظة أنا بحاجة إلى الراحة، وسأستأنف التدريب في أقرب وقت ممكن”.