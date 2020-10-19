شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي: الصراع يدفع اليمن إلى حافة المجاعة والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 قال برنامج الغذاء العالمي، اليوم الاثنين، إن الصراع والانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا ثلاثية تدفع اليمن إلى حافة المجاعة.

ودعا البرنامج، في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى "تقديم الدعم المالي العاجل" مع زيادة الاحتياجات. Advertisements و طالب البرنامج بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وتؤكد إحصائيات الأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون يمني باتوا بحاجة لنوع من المساعدة

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