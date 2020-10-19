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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 5 آلاف طفل جندتهم مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
أكد تقرير رسمي، تجنيد مليشيا الحوثي التابعة لإيران، قرابة 5 آلاف طفل، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم.
وقال مدير عام المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، في تصريح نقلته "الشرق الأوسط"، إن إحصائية رسمية حديثة، رصدت تجنيد مليشيا الحوثي منذ مطلع العام أكثر من 4 آلاف و638 طفلا.
ولفت الشاعري إلى أن الانقلابيين الحوثيين استغلوا فراغ الأطفال من العملية التعليمية للزج بهم في جبهات القتال.
وأكد التقرير الحكومي أن مليشيا الحوثي الانقلابية عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.
وقال إن آلية الرصد والتقييم للفريق تحققت من مصادر ووثائق سرية، عن 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من مليشيا الحوثي، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصا "للتجنيد والدعاية".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فيديو لعشرات الأطفال المجندين بعضهم من فئة المهمشين، ممن زجت بهم المليشيا الحوثية الانقلابية للقتال معها ووقعوا أسرى.
ودعا ناشطون وحقوقيون يمنيون وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للاستماع للأسرى الأطفال والضغط على المليشيا الحوثية للكف عن تجنيد المزيد من الأطفال في معاركها العبثية.
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