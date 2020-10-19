شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يهدد نصف سكان الهند والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الهند إلى الآن 7.55 مليون إصابة بفيروس كورونا مما يجعلها في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات .
وقال عضو لجنة حكومية مكلفة بإعداد توقعات عن تفشي فيروس كورونا في الهند ، اليوم الاثنين ، إن من المرجح أن يصيب الفيروس ما لا يقل عن نصف عدد سكان البلاد البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول فبراير شباط المقبل.
لكن إحصاء لرويترز أظهر أن إصابات كوفيد-19 تتناقص في الهند بعد ذروة في منتصف سبتمبر مع تسجيل 61390 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.
وقال مانيندرا أجراوال الأستاذ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وعضو اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية لرويترز "يقدر نموذجنا الحسابي أن نحو 30 في المئة من السكان مصابون حاليا ويمكن أن تزيد (النسبة) إلى 50 في المئة بحلول فبراير شباط".
وتقدير اللجنة لانتشار الفيروس حاليا أكبر بكثير من نتائج الفحوص التي أجرتها الحكومة الاتحادية والتي تظهر أن نحو 14 في المئة فقط من السكان أصيبوا بالفيروس حتى سبتمبر.
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